Xuất hiện trên sóng Bạn muốn hẹn hò số mới nhất là cặp đôi Hồ Văn Thi (32 tuổi, quê gốc ở Quảng Trị, hiện sống ở Đồng Nai) và Trương Nguyễn Quỳnh Mai (27 tuổi, giáo viên tiểu học ở TPHCM).

Văn Thi làm trong ngành kỹ thuật chăn nuôi heo, xây dựng chương trình tiêm chủng, chăm sóc, quản lý trang trại heo. Anh Thi cho biết mình là người đàn ông có nội tâm mạnh mẽ.

Anh Thi - người đàn ông có 4 triết lý sống. Ảnh cắt từ clip

Anh có 4 triết lý sống: không đặt bản thân vào tình thế nguy hiểm, sống chân thành, không để bản thân quá nhàn và phải cân bằng cảm xúc.

“Sống chân thành là lẽ sống của tôi. Ba triết lý còn lại tôi rút ra từ quá trình trưởng thành”, anh Thi nói.

Anh từng trải qua 2 mối tình và suốt 8 năm qua, anh chưa quen thêm ai. Hiện tại, anh sống tại trang trại của khách hàng và chưa xác định chắc chắn về nơi ở trong tương lai.

Anh Thi muốn quen được cô gái miền Trung vì anh cho rằng, khi xuất thân cùng vùng miền, cùng văn hóa, lối sống thì mọi thứ dễ hòa hợp hơn.

Chị Mai là người thân thiện, hòa đồng, biết lắng nghe người khác, tuy nhiên hơi thẳng tính nên đôi khi bị người khác hiểu sai lòng mình.

Chị từng trải qua 2 mối tình, trong đó có mối tình sâu đậm kéo dài 2 năm. Mối tình ấy kết thúc do cả hai không có tiếng nói chung về nơi lập nghiệp, chị Mai muốn sống lâu dài ở TPHCM, còn người kia muốn về quê sống.

Hiện tại, chị Mai vẫn mong muốn có thể gắn bó lâu dài với nơi mình sinh ra và lớn lên.

Chị Mai - nữ giáo viên có tính cách thẳng thắn. Ảnh cắt từ clip

Chị mong tìm được người bạn đời có công việc ổn định, không gia trưởng, không hút thuốc, biết quan tâm, chăm sóc cho gia đình.

Hàng rào hé mở, cặp đôi tìm hiểu nhau thẳng thắn và chân thành.

Đều là những người điềm đạm, anh Thi và chị Mai thẳng thắn chia sẻ về hoàn cảnh sống cũng như quan điểm trong hôn nhân, mong muốn hiểu rõ nhau trước khi đưa ra quyết định.

Anh Thi tâm sự: "Anh là người miền Trung, cũng là người gánh vác trách nhiệm trong gia đình. Với người mình yêu, anh luôn muốn dành những điều tốt đẹp nhất. Trong tình yêu, có lúc anh làm được, có lúc chưa được như mong muốn, nhưng anh luôn cố gắng hoàn thiện bản thân để cả mình và bạn gái đều trở nên tốt hơn".

Chị Mai cũng bày tỏ, trong tình yêu và hôn nhân, sự tin tưởng và tôn trọng là điều kiện cần để phát triển mối quan hệ. Khi có cơn nóng giận, chị thường đi ra ngoài để bình tĩnh lại, sau đó mới ngồi xuống cùng người kia trò chuyện, xử lý vấn đề.

Cặp đôi tìm hiểu nhau trong sự cởi mở, thẳng thắn. Ảnh cắt từ clip

Với sự chân thành, cởi mở, cặp đôi được kỳ vọng sẽ có cái kết đẹp. Tuy nhiên, ở giây phút cuối, cả hai đều từ chối bấm nút hẹn hò.

Cặp đôi thừa nhận, họ e ngại về khoảng cách địa lý và nơi xây dựng tổ ấm trong tương lai. MC Quyền Linh – Ngọc Lan hy vọng, cặp đôi sớm tìm được một nửa ưng ý, phù hợp với những tiêu chí chọn bạn đời của mình.