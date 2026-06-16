Mối duyên cùng xóm

Đoạn video ghi lại khung cảnh đám cưới đầy thú vị của cặp đôi chung xóm ở An Giang thu hút hàng trăm nghìn lượt xem trên TikTok. Hình ảnh nhà trai, nhà gái chỉ cách nhau vài bước chân tất bật lo liệu ngày vui cho đôi trẻ khiến người xem thấy thú vị và ấm áp.

Video quay lại cảnh đám cưới của cặp đôi chung xóm. Nguồn: Lụm Wedding

Cô dâu, chú rể trong đám cưới là Danh Thị Mỹ Hằng (SN 2007) và Lê Phước Nhân (SN 2000). Cả hai cùng sinh ra và lớn lên ở xã Thạnh Đông, tỉnh An Giang.

Mỹ Hằng chia sẻ, nhà cô và nhà Phước Nhân cách nhau đúng một nóc nhà, ở giữa là nhà bác ruột của Nhân.

Bao năm qua, 3 gia đình vừa là anh em, vừa là xóm giềng thân thiết, thậm chí không cần xây tường rào. Họ thường chia sẻ, tương trợ lẫn nhau trong cuộc sống, thi thoảng nấu được món ngon cũng mang sang cho nhau cùng thưởng thức.

Hằng và Nhân dù cách nhau 7 tuổi vẫn chơi chung cùng nhóm bạn trong xóm. Hằng vẫn nhớ ký ức cùng nhau tắm sông vào những ngày hè, Nhân ra dáng đàn anh, luôn quan tâm và bảo vệ những em nhỏ như cô.

“Tuổi thơ chúng tôi có nhiều kỷ niệm vui nhưng để nói về chuyện yêu nhau và kết hôn thì tôi chưa từng nghĩ đến”, Hằng chia sẻ.

Cặp đôi thân thiết từ thuở còn thơ, sau này về chung một nhà

Cho đến năm 2023, khi Phước Nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về, mối quan hệ giữa hai người bắt đầu chuyển sang một trang mới. Khi ấy, Mỹ Hằng đã là cô thiếu nữ 16 tuổi dịu dàng, duyên dáng, còn Nhân là chàng trai chững chạc, rắn rỏi sau thời gian rèn luyện trong quân ngũ.

Trong dịp sinh nhật của Hằng, Nhân đến chung vui với tư cách một người anh hàng xóm thân thiết. Tuy nhiên, sự chu đáo, điềm đạm và cách anh quan tâm mọi người đã để lại trong cô ấn tượng đặc biệt.

Từ những cuộc trò chuyện hỏi han thường ngày, cả hai dần nhắn tin nhiều hơn, chia sẻ với nhau đủ chuyện, từ học hành, công việc đến những dự định cho tương lai. Sự đồng điệu ấy khiến tình bạn năm nào lặng lẽ chuyển thành tình yêu và họ chính thức hẹn hò.

Đến năm 2025, khi Nhân đi học xa nhà, Hằng có dịp đến thăm. Cuộc gặp ấy càng khiến cô thêm chắc chắn về tình cảm của mình. “Tôi thấy một Phước Nhân rất khác: làn da sạm nắng, dáng đi thẳng tắp, bờ vai vững chãi và ánh mắt toát lên sự kiên định. Hình ảnh của anh trong ngày hôm đó đến giờ vẫn in đậm trong tâm trí tôi”, Hằng chia sẻ.

Đám cưới thú vị

Biết cặp đôi có tình ý, hai bên gia đình đều phấn khởi. Hằng vẫn nhớ, mẹ chồng từng nói với cô khi biết hai con yêu nhau: “Hai đứa quen nhau, thương nhau đến cuối đời nhé các con”. Nhờ sự tác thành của gia đình, tình cảm của cặp đôi thêm bền chặt.

Cặp đôi làm đám cưới sau 3 năm gắn bó

Năm 2026, khi Mỹ Hằng tròn 19 tuổi, Phước Nhân quyết định hỏi cưới. Dù còn khá sớm để bước vào cuộc sống hôn nhân nhưng đối với chàng trai “đúng người, đúng thời điểm này”, Hằng có đủ niềm tin để gửi gắm cuộc đời.

Hai gia đình cách nhau một nóc nhà, từ cổng nhà này sang nhà kia chỉ vỏn vẹn 25 bước chân nhưng vì lý do đặc biệt, hai bên quyết định tổ chức đám cưới cách nhau 12 ngày. Lễ vu quy ở nhà gái tổ chức vào ngày 1/6, lễ thành hôn ở nhà trai được tổ chức vào ngày 13/6 vừa qua.

“Hai gia đình ở cùng một con ngõ, có nhiều mối quan hệ chung từ họ hàng đến xóm giềng. Bố mẹ hai bên muốn đám cưới nhà ai cũng vui vẻ, đủ đầy, những vị khách chung có thể đến dự đám cưới của cả hai nhà nên quyết định tổ chức đám cưới cách nhau 12 ngày như vậy”, Hằng chia sẻ.

Chú rể cùng đoàn nhà trai đi đón dâu. Nguồn: NVCC

Nhà Hằng tổ chức 50 mâm cỗ cưới, mời đông đủ họ hàng, xóm giềng, bạn bè đến chung vui. Hôm ấy, nhà trai chưa làm cỗ nên đã sang nhà gái giúp đỡ việc tiếp khách, sắp xếp cỗ bàn.

Buổi tối, Hằng làm lễ xuất giá, kính rượu tạm biệt cha mẹ đi lấy chồng, cũng như nghe những lời dặn dò của người thân trong cuộc sống làm dâu sau này.

Thông thường, buổi lễ này chỉ có cô dâu và gia đình nhà gái nhưng vì hai nhà quá gần nên Phước Nhân có thể đến, đồng hành cùng vợ trong buổi lễ đầy xúc động.

12 ngày sau, đám cưới được tổ chức tại nhà trai với đầy đủ thủ tục, lễ nghi truyền thống. Họ hàng, xóm giềng lại một lần nữa đến chúc phúc cho cặp đôi.

Cặp đôi có ngày vui trọn vẹn

“Đến hôm đó, tôi mới cảm nhận rõ nhất sự thuận lợi của việc lấy chồng gần. Nhà trai đi bộ đón dâu, không tốn chi phí xe cộ, cũng không lo trễ giờ đẹp. Cô dâu chỉ bước đúng 25 bước là về đến nhà chồng, không cần di chuyển mệt mỏi.

Đám cưới của chúng tôi là ngày hội tưng bừng của cả xóm, thắt chặt tình cảm xóm giềng. Cô dâu đi lấy chồng nhưng không có cảm giác tủi thân, hai bên thông gia cũng gắn kết như người một nhà”, Hằng vui vẻ kể lại.

Cô dâu, chú rể An Giang hạnh phúc khi có một đám cưới bình dị, rộn ràng. Đây là cột mốc quan trọng, mở ra chương mới cho hành trình gắn bó của hai người.

Ảnh: NVCC