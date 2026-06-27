Chương trình Vợ chồng son số mới nhất phát sóng câu chuyện tình yêu của cặp đôi Lucas Tinney (32 tuổi, đến từ Canada) và Lý Thị Thu Hà (31 tuổi). Cả hai cùng làm giáo viên tiếng Anh và hiện sống tại Việt Nam. Cặp đôi có chuyện tình yêu “thần tốc” khiến hai MC và khán giả bất ngờ.

Cách đây 8 năm, cặp đôi quen biết nhau qua ứng dụng hẹn hò, khi đó Thu Hà là du học sinh tại Canada. Họ đã có buổi đầu gặp gỡ thú vị.

Cặp đôi trên sóng Vợ chồng son. Ảnh cắt từ clip

Hôm ấy, cặp đôi hẹn nhau đi dạo biển. Từ cái nhìn đầu tiên, Hà không mấy ấn tượng với Lucas. Chị thích những anh chàng cao to và sôi động, trong khi Lucas lại có phần trầm tính và nhỏ bé hơn so với tưởng tượng của chị.

Trong lúc đi dạo trên bãi cát, họ vô tình gặp ông bà ngoại của Lucas. Thu Hà khá bất ngờ nhưng vẫn lễ phép chào hỏi.

Sau lần đi dạo biển, họ tiếp tục sắp xếp một cuộc hẹn khác vào buổi tối. Sau cuộc hẹn, Thu Hà được Lucas mời về nhà anh chơi. Dù có phần ngượng ngùng nhưng cô đã đồng ý.

Tuy nhiên, khi vừa trở về, họ không ngờ lại gặp phụ huynh của Lucas tại nhà dù trước đó anh nói bố mẹ đi vắng.

“Lúc đó tôi rất bất ngờ và ngượng ngùng, không biết phải xử lý thế nào nên chỉ biết chào hỏi”, Hà kể.

Lucas ấn tượng với ngoại hình xinh đẹp và tính cách vui vẻ của Thu Hà. Ảnh cắt từ clip

Lucas đề nghị Hà nghỉ ngơi ở nhà mình tối đó vì quãng đường về phòng trọ của cô khá xa.

“Canada rất rộng, khi đó trời lại tối, tôi sợ trộm cướp. Tôi nghĩ, thôi cứ ở nhà anh ấy cũng được, dù sao ba mẹ anh ấy có nhà, có lẽ an toàn”, Hà kể. Chính trong buổi tối ngủ lại nhà Lucas, cặp đôi xác nhận hẹn hò, sau đúng 12 tiếng gặp mặt.

Tình cảm của họ tiến triển rất nhanh. Dù khoảng cách xa xôi nhưng Lucas thường xuyên đón Thu Hà đến nhà mình chơi, ăn cơm rồi lại đưa chị về phòng trọ. Đằng đẵng 1 tháng như vậy, vì thương bạn trai đi lại vất vả, Hà quyết định dọn đồ sang nhà anh ở chung.

5 tháng sau, khi phát hiện chuyện con gái sống chung với gia đình bạn trai, bố mẹ Thu Hà nổi giận. Họ yêu cầu cặp đôi phải nghiêm túc nhìn nhận mối quan hệ này, nếu thực lòng yêu thương nhau thì cưới hỏi đàng hoàng, nếu không, Thu Hà phải dọn đồ ra khỏi nhà Lucas ngay lập tức. Cặp đôi vì thế đã quyết định tổ chức đám cưới ngay sau đó.

Thu Hà yêu chàng trai Canada chỉ sau 12 giờ gặp gỡ. Ảnh cắt từ clip

Thu Hà chia sẻ, dù “yêu nhanh cưới vội” nhưng chị không bị hụt hẫng khi bước vào hôn nhân. Bởi lẽ, trong 5 tháng hẹn hò, chị nhiều lần đưa ra các “bài kiểm tra đặc biệt” về tính cách hay sự nóng nảy của Lucas. Kết quả cho thấy, chị có thể tin tưởng vào người đàn ông này.

“Lần giận dữ nhất, anh ấy mặt đỏ bừng rồi đập cửa cái rầm nhưng không động vào tôi”, Thu Hà kể.

Suốt 8 năm qua kể từ khi yêu nhau đến lúc thành vợ chồng, Lucas luôn yêu thương, chiều chuộng vợ, cho vợ cảm giác bình yên và an toàn khi cạnh bên. Điều duy nhất anh mong vợ thay đổi là bớt nóng tính, sống vui vẻ, tận hưởng cuộc sống mỗi ngày. Thu Hà cũng rất hài lòng về người chồng mình đã chọn.

Cuối chương trình, Thu Hà chân thành gửi lời cảm ơn đến bố mẹ chồng – hiện sống ở Canada: “Con muốn nói lời cảm ơn đến ba mẹ, những năm tháng ba mẹ đã chăm sóc cho con. Cảm ơn ba mẹ đã cho con một người chồng hoàn hảo. Hy vọng trong tương lai chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau”.