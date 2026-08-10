Chương trình Bạn muốn hẹn hò số mới nhất phát sóng màn mai mối của cặp đôi Nguyễn Văn Đen (48 tuổi, quê Bình Định, nay là tỉnh Gia Lai) và Trần Thị Kim Nhung (40 tuổi, quê Gia Lai, hiện làm kế toán ở TPHCM).

Anh Đen chia sẻ, bố mẹ anh đã qua đời, các anh chị em cũng đều có gia đình riêng. Hiện tại, anh sống một mình trong căn nhà bố mẹ để lại, còn nhà riêng thì cho thuê. Bản thân anh làm công việc tự do.

Ở tuổi U50, anh Đen chưa từng kết hôn. Mối tình sâu đậm nhất anh từng có kéo dài hơn 3 năm nhưng vì sự cố gia đình và kinh tế eo hẹp nên đã chia tay. Kể từ đó đến giờ là hơn 20 năm, anh chưa có thêm mối tình nào khác vì mải lo làm ăn. Hiện tại, anh đã có điều kiện đầy đủ để lập gia đình.

Anh Đen độc thân ở tuổi U50. Ảnh cắt từ clip

Qua những phút trò chuyện ban đầu, anh Đen được ông mai, bà mối nhận xét là thật thà, chất phác và tốt tính. Họ hy vọng, anh Đen sớm tìm được người phù hợp, bầu bạn trong quãng đời còn lại.

Ghép đôi với anh Đen là chị Nhung – người phụ nữ có ngoại hình xinh đẹp, rạng rỡ. Ưu điểm của chị là biết quan tâm, chăm sóc, san sẻ với người khác, khuyết điểm là nóng tính.

Chị Nhung từng trải qua 1 mối tình, chia tay vì khoảng cách xa xôi. Chị mong tìm được người chồng vững kinh tế.

Hàng rào hé mở, anh Đen dành lời khen “có cánh” cho đàng gái: “Lần đầu gặp anh đã thấy được nét đẹp và nét quyến rũ của em. Anh muốn rớt tim, không nói được điều gì”.

Trong khi đó, chị Nhung đề cập đến những vấn đề thực tế hơn. Chị hiện sống và làm việc ở TPHCM, cuộc sống riêng cũng khá ổn định. Chị lo lắng, liệu đến với nhau thì anh Đen có sẵn sàng rời Gia Lai, vào TPHCM cùng chị vun đắp tổ ấm.

Chị Nhung rạng rỡ ở tuổi 40. Ảnh cắt từ clip

Anh Đen không ngần ngại việc đó. Thậm chí, anh còn vạch rõ kế hoạch trong tương lai như mở cửa hàng kinh doanh để có điều kiện bám trụ tại TPHCM.

“Về việc làm, nơi ở thì em cứ yên tâm đi, anh có thể sắp xếp được. Hôm nay có duyên gặp nhau ở đây, anh mong chúng ta cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Nếu cảm thấy phù hợp thì mình đến với nhau vì anh đã chuẩn bị đầy đủ hết rồi. Muốn ở trong này hay ngoài đó đều được, hai đứa mình bàn bạc nhau”, anh Đen nói.

Về phía mình, chị Nhung nhận xét anh Đen là người chân thành, thật thà. Tuy nhiên, để nghĩ đến chuyện xa hơn thì chị cần thêm thời gian tìm hiểu.

Anh Đen khen ngợi ngoại hình xinh đẹp của đàng gái. Ảnh cắt từ clip

Trong giây phút đặt tay vào nút bấm, ai nấy đều tò mò về quyết định của cặp đôi. Và kết quả khiến tất cả ngỡ ngàng, cả anh Đen, chị Nhung đều không bấm nút hẹn hò.

Chị Nhung chia sẻ lý do không bấm nút: “Công việc của em có nhiều áp lực. Em muốn tìm một người bạn có ngang độ tuổi với mình để có thể thấu hiểu nhau. Anh Đen lớn hơn em 8 tuổi nên sợ không cùng quan điểm”.

Trong khi đó, lý do khiến anh Đen không bấm nút là bởi cảm nhận được sự chần chừ của đàng gái, bên cạnh đó lo nghĩ về khoảng cách địa lý giữa đôi bên.

MC Quyền Linh chân thành khuyên nhủ cặp đôi trước bất cứ mối quan hệ nào nên mở lòng trước, cho bản thân cơ hội tìm hiểu người kia rồi mới lo nghĩ đến những rào cản. MC hy vọng, họ sớm tìm được người phù hợp để kết đôi.