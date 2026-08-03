Chương trình Bạn muốn hẹn hò số mới nhất phát sóng màn mai mối của cặp đôi Huỳnh Hoài Bảo (37 tuổi, cán bộ tín dụng làm việc tại tỉnh Lâm Đồng) và Nguyễn Huỳnh Phương Thảo (37 tuổi, trưởng phòng hành chính và nhân sự ở TPHCM).

Trên sóng chương trình, chị Thảo gây ấn tượng với vẻ ngoài rạng rỡ, nụ cười tỏa nắng. Chị Thảo là người kỹ tính, chi tiết, kiên trì trong mọi việc, không sợ đương đầu với khó khăn. Khuyết điểm của chị là khá khó tính, suy nghĩ quá nhiều và hay cáu gắt.

Chị Thảo trên sóng Bạn muốn hẹn hò. Ảnh cắt từ clip

Ở tuổi U40, chị Thảo vẫn chưa có “mối tình vắt vai”. Chị từng để ý một vài người nhưng chưa có cơ hội bắt đầu một mối quan hệ chính thức.

Chị mong tìm được người bạn trai kĩ tính, gọn gàng, sạch sẽ, có chí cầu tiến trong công việc, thương yêu, chăm lo cho gia đình, biết quan tâm đến người thân của chị.

Tại chương trình, đàng trai gây ấn tượng với vẻ ngoài điềm đạm, chững chạc, gương mặt sáng.

Điểm mạnh của anh Bảo là gọn gàng, chỉn chu, thích chăm chút cho không gian sống, yêu thích môi trường yên tĩnh, có nhiều cây cối.

Anh Bảo có nhiều ước mơ, hoài bão và rất ham học hỏi. Ngoài giờ làm việc, anh còn học thêm ngoại ngữ, lập trình, đồ họa và chơi đàn piano. Khuyết điểm của anh là dễ lãng quên mọi thứ xung quanh khi đang tập trung vào việc gì đó.

Anh Bảo là người có nhiều ước mơ, hoài bão. Ảnh cắt từ clip

Anh Bảo từng trải qua mối tình sâu đậm kéo dài 3 năm và kết thúc do bạn gái theo gia đình sang nước ngoài định cư.

Ở tuổi U40, anh mong tìm được người bạn gái ăn mặc gọn gàng, chỉn chu, biết nấu ăn, có thể mở lòng chia sẻ với anh mọi chuyện.

“Tôi mong cô ấy đừng quá tự ti, cứ là phiên bản tốt nhất của mình là được”, anh Bảo nói.

Hàng rào hé mở, cặp đôi thoải mái tìm hiểu nhau. Ở độ tuổi đủ chín chắn để tiến tới hôn nhân, cả hai đều nghiêm túc bày tỏ suy nghĩ, quan điểm cũng như mong muốn của mình về cuộc sống trong tương lai.

“Cảm nhận ban đầu của anh về em là sự dễ thương, em mặc bộ đầm xanh rất đẹp”, anh Bảo chia sẻ.

Chị Thảo đáp lời: “Cảm nhận ban đầu của em về anh là sự hiền lành, thật thà”.

Khoảng cách địa lý xa xôi là một rào cản của cặp đôi. Anh Bảo hứa hẹn, trong thời gian tìm hiểu, hẹn hò, anh có thể đến TPHCM gặp bạn gái 1 lần/tuần. Tuy nhiên, để chắc chắn hơn về tương lai, anh vẫn hỏi chị Thảo liệu có thể chuyển về Lâm Đồng sống và làm việc hay không.

Chị Thảo khẳng định, chị chưa từng có ý định rời khỏi TPHCM để sống xa bố mẹ, người thân. Dẫu vậy, nếu gặp được người phù hợp, chị sẽ sẵn sàng làm mới cuộc sống của mình một lần.

Cặp đôi cởi mở tìm hiểu nhau. Ảnh cắt từ clip

Về khoảng thời gian tìm hiểu để tiến đến hôn nhân, chị Thảo không quá quan trọng. Chị quan niệm, hôn nhân là chuyện cả đời, chỉ khi đủ tin tưởng và tìm được đúng người thì mới tiến tới.

“Em muốn tìm được một người chồng có thể chia sẻ cuộc sống với em hàng ngày, thương yêu em”, chị Thảo bày tỏ.

Đó cũng là điều anh Bảo hướng đến. Mục tiêu của anh là xây dựng tương lai tốt đẹp với người bạn đời phù hợp, có thể thẳng thắn chia sẻ với nhau mọi thứ.

“Đến với nhau là cái duyên. Anh hy vọng mình sẽ có cơ hội tìm hiểu lẫn nhau”, anh Bảo bày tỏ.

Trong giây phút quyết định, cặp đôi lộ rõ sự hồi hộp. Cuối cùng, anh Bảo đồng ý bấm nút hẹn hò, còn chị Thảo từ chối. MC Quyền Linh cho rằng, đàng trai chưa đủ quyết liệt và cũng chưa đưa ra một kế hoạch rõ ràng trong tương lai để tạo niềm tin cho đàng gái bấm nút hẹn hò.

Tuy nhiên, cặp đôi đều vui vẻ với kết quả này, sẵn sàng bắt tay làm bạn.