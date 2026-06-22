Vũ Bạch Ngọc (37 tuổi, quê Bình Phước, nay là tỉnh Đồng Nai) là nhân viên tài chính của một ngân hàng ở TPHCM). Anh đến chương trình Bạn muốn hẹn hò với mong muốn tìm được “một nửa” phù hợp để cùng nhau vun đắp tổ ấm hạnh phúc.

Anh Ngọc gây ấn tượng bởi vẻ ngoài hiền lành, tính cách điềm đạm, mềm mỏng. Ưu điểm của anh là nhanh nhẹn và khuyết điểm là dễ mềm lòng.

Anh Ngọc lẻ bóng ở tuổi U40. Ảnh cắt từ clip

Anh từng trải qua 2 mối tình, mối tình đầu kéo dài 5 năm và mối tình thứ hai kéo dài 3 năm. Ở tuổi U40, anh mong tìm được người phụ nữ hiền lành, sống hướng nội, hiếu thuận với bố mẹ.

Được ghép đôi với anh Ngọc là chị Hà Ngọc Dung (31 tuổi, kinh doanh nhà thuốc ở Tây Ninh). Chị Dung thích nấu ăn, chơi thể thao, có tính cách vui vẻ, hòa đồng. Khuyết điểm của chị là hay quên, với người lạ thì chưa biết cách bắt chuyện sao cho thoải mái.

Chị Dung chưa từng trải qua mối tình nào chính thức. Thông tin này khiến ông mai – bà mối bất ngờ.

Tuy chưa có nhiều trải nghiệm về tình yêu nhưng các tiêu chí tìm bạn đời của chị Dung rất rõ ràng. Chị mong tìm được người đàn ông có công việc ổn định, chí thú làm ăn, không gia trưởng, cọc cằn. Ngoài ra, chị mong người đó có chiều cao trên 1m60, ăn mặc chỉn chu, gọn gàng.

Chị Dung là người vui vẻ, hòa đồng. Ảnh cắt từ clip

Lần đầu gặp gỡ, chị Dung gửi tặng bạn trai ghép đôi một lá thư viết tay và món bánh do chị tự tay làm. Về phía mình, anh Ngọc tặng bạn gái một chiếc lắc chân và tự mình cúi xuống đeo vào cổ chân cho chị.

Cũng từ đây, MC Quyền Linh phát hiện, tay đàng trai đeo đầy vàng, cả đồng hồ và nhẫn. Anh Ngọc cho hay, tổng số vàng anh đeo trên tay là hơn 2 cây vàng. Anh còn tiết lộ, đây chưa phải là tất cả số vàng anh có.

Ngồi đối diện nhau, cặp đôi thoải mái chia sẻ quan điểm của bản thân về hôn nhân, gia đình. Chị Dung nhận xét: “Em thấy anh hiền lành, chân thật, có nụ cười dễ thương”. Anh Ngọc cũng khen ngợi bạn gái có nụ cười duyên.

Điều khiến chị Dung phân vân là khoảng cách xa xôi giữa hai người, chị sống ở Tây Ninh, còn anh Ngọc sống ở TPHCM.

Anh Ngọc ngay lập tức trấn an: “Từ chỗ anh đến chỗ em không quá xa. Thứ 7, Chủ nhật anh rảnh, anh sắp xếp đến thăm em được”.

Đàng trai khiến MC Quyền Linh bất ngờ vì đeo nhiều vàng. Ảnh cắt từ clip

Anh bày tỏ thêm: “Quan điểm của anh trong hôn nhân là phải hiếu thảo với phụ huynh, tôn trọng nhau, phải đặt ra mục tiêu dài hạn, ngắn hạn làm sao để có kinh tế lo cho gia đình”.

Trong khi đó, chị Dung mong muốn đôi bên phải thẳng thắn khi có mâu thuẫn bởi nếu giữ trong lòng thì lâu dần sẽ hình thành khúc mắc khó giải quyết.

Cả hai đều đồng tình với suy nghĩ, quan điểm của nhau. Anh Ngọc thích kinh doanh và cũng sẵn sàng làm việc nhà. Trùng hợp, chị Dung đang cần tìm người đồng hành với mình trong lĩnh vực này. Chị cũng không ngại nội trợ, chỉ cần bạn đời biết chia sẻ, hỗ trợ.

Những tưởng với sự hòa hợp như vậy, cặp đôi sẽ có cái kết đẹp. Thế nhưng ở phút cuối cùng, anh Ngọc đã từ chối bấm nút hẹn hò trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

Anh Ngọc bày tỏ với đàng gái: “Anh xin lỗi em. Mình có thể cho nhau cơ hội đi uống cà phê nhưng trên chương trình có hàng triệu người đang xem, anh muốn chúng ta ra ngoài trò chuyện nhiều hơn”.

Chị Dung đáp lại: “Có mặt ở đây, em thấy vui rồi, xem như đó là một đoạn nhân duyên. Nếu không có duyên thì hy vọng chúng ta có thể làm bạn”.