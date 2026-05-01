Theo khảo sát của VietNamNet, nhiều đại lý của Suzuki đang mạnh tay giảm giá sâu cho mẫu Suzuki Jimny bằng hình thức hỗ trợ tiền mặt, dao động từ 130-140 triệu đồng tùy thuộc vào khu vực và chính sách riêng của từng showroom. Tuy nhiên, ưu đãi này chỉ áp dụng cho lô xe sản xuất năm 2024.

Điều này kéo giá bán thực tế của Suzuki Jimny bản 1 tông màu xuống chỉ còn khoảng 649 triệu đồng, bản 2 tông màu còn khoảng 659 triệu đồng. Đây được xem là mức giá "chạm đáy" kể từ khi mẫu xe này chính thức trình làng tại Việt Nam.

Suzuki Jimny đang được các đại lý giảm sâu nhằm xả kho hàng tồn VIN2024. Ảnh: Ngô Minh

Đáng chú ý, chính hãng Suzuki Việt Nam chỉ ưu đãi tương đương 95 triệu đồng (bao gồm tương đương 100% lệ phí trước bạ và 3,5 năm bảo dưỡng miễn phí), nhưng các đại lý giảm đến 140 triệu đồng cho thấy động thái sẵn sàng cắt lỗ sâu hơn để đẩy nhanh hàng tồn.

Trước đó, Suzuki Jimny ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 4/2024, được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản. Với thiết kế vuông vức mang phong cách xe địa hình, khung gầm rời và dẫn động 4 bánh bán thời gian 4WD, Jimny được ví như "tiểu Mercedes-AMG G63". Ban đầu, khách hàng phải mua xe kiểu "bia kèm lạc", bị chênh hàng chục triệu đồng so với giá niêm yết.

Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn, sức hút của mẫu xe này nhanh chóng hạ nhiệt, giá bán cũng từ đó liên tục được các đại lý chủ động giảm giá.

Nội thất của Suzuki Jimny chủ yếu là nhựa cứng, trang bị đơn giản, chưa xứng đáng với mức giá bán cao. Ảnh: Ngô Minh

Với động cơ 1.5L công suất 103 mã lực và hộp số tự động 4 cấp, Suzuki Jimny không được đánh giá cao ở khả năng vận hành mạnh mẽ, nhưng bù lại xe khá bền bỉ, dễ bảo dưỡng và có khả năng off-road tốt nhờ thân xe ngắn.

Tại Việt Nam, mẫu xe SUV này chỉ bán với biến thể 3 cửa, 4 chỗ ngồi nên việc ra vào hàng ghế sau là khá bất tiện. Nội thất được thiết kế theo hướng tối giản, thực dụng, chủ yếu là các chi tiết điều khiển cơ, ghế nỉ. Do đó, với mức giá niêm yết gốc từ 789-799 triệu đồng, mẫu Suzuki Jimny bị chê đắt, trang bị không xứng tầm giá. Khi mới trình làng, Jimny trở thành mẫu xe SUV cỡ A nhỏ nhất tại thị trường Việt Nam nhưng giá bán cao ngang ngửa với các mẫu xe SUV cỡ C như Mazda CX-5 2.0 Luxury, Ford Territory Trend hay KIA Sportage 2.0G Luxury.

Trên thực tế, Suzuki Jimny là một trường hợp khá đặc biệt trên thị trường khi gần như không có đối thủ trực tiếp. Trong khi phần lớn SUV cỡ nhỏ hiện nay thiên về đô thị với dẫn động cầu trước, Jimny vẫn giữ cấu trúc khung gầm rời, hệ dẫn động 4 bánh và cầu chậm. Đây là những yếu tố thường chỉ xuất hiện trên các mẫu xe off-road đắt tiền như Jeep Wrangler hay Mercedes-AMG G63.

Do đó, Suzuki Jimny vốn không phải là một mẫu xe dành cho số đông, chỉ phục vụ cho một nhóm khách hàng đam mê off-road, thích dã ngoại hoặc đơn giản là muốn có một chiếc xe cá tính và không đụng hàng trên phố.

Về doanh số, mẫu xe này lại thể hiện hai thái cực rõ rệt: tại nhiều thị trường quốc tế, Jimny từng rơi vào tình trạng cháy hàng, khách phải chờ nhiều tháng để nhận xe; trong khi ở Việt Nam, xe thuộc nhóm bán chậm. Năm 2025, mẫu xe này chỉ đạt doanh số 271 chiếc và ba tháng đầu năm 2026, chỉ bán được 75 chiếc. Điều này càng cho thấy mẫu xe kén khách. Trong tầm giá 600–800 triệu đồng, thị hiếu số đông khách Việt sẽ ưu tiên chọn mua SUV đô thị phục vụ gia đình.

Có thể nói, dù mua được với mức giá rẻ hơn gần 140 triệu đồng, việc chấp nhận mua xe VIN 2024 ở thời điểm năm 2026 đồng nghĩa với việc chủ xe sẽ phải đánh đổi đi xe đời cũ và mất giá sâu hơn khi có nhu cầu bán lại sau này.

