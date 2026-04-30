Mới đây, mẫu xe Jetour T2 đã thu hút sự chú ý của nhiều người sau khi kênh Cars.co.za chia sẻ lên YouTube, ghi lại toàn bộ các bài test độ bền khắc nghiệt với chiếc SUV hybrid sạc điện này. Đáng chú ý, ở cuối video (từ phút 10:08), đội ngũ đánh giá của kênh đã chủ động đẩy Jetour T2 đang đứng yên xuống sườn dốc. Chiếc SUV lăn nhiều vòng trước khi dừng lại, may mắn không rơi xuống sông phía dưới.

Nguồn: Cars.co.za

Sau bài thử nghiệm lộn vòng, người dẫn chương trình kiểm tra nhanh mức độ hư hại và tỏ ra bất ngờ khi hệ thống kết nối Android Auto vẫn hoạt động. Toàn bộ túi khí đã bung, phần thân xe bị biến dạng ở một số vị trí, nhưng khoang hành khách vẫn tương đối nguyên vẹn. Đáng chú ý, cửa sổ trời toàn cảnh gần như không hề hấn, nhờ hệ thống khung và ray nóc vẫn giữ được độ cứng vững.

Sau đó, chiếc xe SUV được kéo lên bằng cáp và tời. Ngay tại chỗ, người dẫn chương trình cắm sạc điện thoại từ cổng sạc của xe, khởi động động cơ và máy nổ ngay lập tức. Thậm chí, anh còn hài hước nói rằng mình có thể "lái xe về nhà". Màn thử nghiệm cho thấy cấu trúc thân xe và chất lượng lắp ráp của Jetour T2 ở mức cao.

Các chuyên gia của kênh này nhấn mạnh, đây chỉ là tình huống xe đứng yên bị đẩy, không phải tai nạn khi xe đang chạy có sẵn động năng. Trong điều kiện thực tế, lực va chạm có thể lớn hơn. Tuy vậy, kết quả vẫn đủ để chứng minh Jetour T2 là một mẫu SUV đủ cứng vững để bảo vệ người ngồi trong phần lớn kịch bản va chạm thực tế.

Jetour T2 là chiếc SUV cỡ trung của thương hiệu xe Jetour, thuộc tập đoàn Chery Automobile, sử dụng kết cấu khung gầm xát-xi rời. Xe có thiết kế vuông vức, mang phong cách off-road với vòm bánh xe mở rộng và lốp dự phòng gắn cửa sau.

Kích thước tổng thể của Jetour T2 đạt 4.612 x 2.006 x 1.870 mm, trục cơ sở 2.800mm, khoảng sáng gầm 220mm, cạnh tranh trực tiếp với Toyota Fortuner, Ford Everest hay Jeeep Meridian.

Tại thị trường toàn cầu, Jetour T2 có 3 tùy chọn động cơ gồm động cơ xăng 1.5L tăng áp (181 mã lực), động cơ 2.0L tăng áp (251 mã lực) và động cơ 1.5L kết hợp hai mô-tơ điện (380-610 mã lực) đi kèm hộp số hybrid 3 cấp và bộ pin LFP 26,7 kWh.

Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!