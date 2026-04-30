ICCU là bộ điều khiển sạc tích hợp. Đây không phải chi tiết dễ thay thế, mà là bộ phận quan trọng quản lý quá trình sạc và duy trì hoạt động của ắc quy 12V của xe điện, tương đương với máy phát điện kiểu cũ trên xe động cơ đốt trong. Khi ICCU gặp sự cố, xe có thể mất điện hoàn toàn, không sạc được hoặc thậm chí "chết đứng" giữa đường.

Theo phản ánh của một số chủ xe tại Mỹ và châu Âu, tỷ lệ lỗi của bộ phận ICCU có thời điểm được cho là lên tới 10%, con số không hề nhỏ với xe điện.

Ioniq 5 là một trong những mẫu xe điện của Hyundai được người dùng ghi nhận bị lỗi bộ điều khiển sạc tích hợp (ICCU). Ảnh: Hyundai

Trước áp lực dư luận, Hyundai đã quyết định mở rộng bảo hành ICCU lên 15 năm hoặc 290.000km cho một số mẫu xe điện bị ảnh hưởng tại Mỹ, tăng đáng kể so với mốc 10 năm hoặc 160.000km trước đây. Trước đó, chương trình tương tự cũng đã được triển khai tại châu Âu.

Về mặt lý thuyết, đây là bước đi tích cực. Hyundai khuyến cáo chủ xe kiểm tra số VIN thông qua công cụ tra cứu chiến dịch và liên hệ đại lý khi xuất hiện cảnh báo, lỗi sạc hoặc giảm công suất.

Thế nhưng trên thực tế, nhiều người dùng cho biết dù nhập VIN của các mẫu xe bị nghi ngờ, bao gồm cả Hyundai Ioniq 5 đời 2022-2023, thậm chí cả xe sản xuất năm 2025 từng gặp lỗi ICCU gần đây, hệ thống vẫn không hiển thị bất kỳ thông tin nào liên quan đến ICCU. Điều này làm dấy lên nghi ngờ về tính minh bạch cũng như phạm vi thực sự của chương trình gia hạn.

Một điểm đáng chú ý khác là hai thương hiệu trong cùng tập đoàn là KIA và Genesis vốn sử dụng chung nền tảng công nghệ hiện chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố chính thức nào về việc có gia hạn bảo hành ICCU hay không. Theo Carscoops, các nỗ lực liên hệ với hai hãng này vẫn chưa nhận được phản hồi.

Quan trọng hơn, nhiều người đặt câu hỏi là Hyundai đã thực sự sửa dứt điểm lỗi ICCU, các bộ phận thay thế liệu có lặp lại vấn đề tương tự trong tương lai không? Một vụ kiện mới xoay quanh vấn đề này đã được khởi xướng và phía Hyundai vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức.

Theo Carscoops

