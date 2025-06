Ngày 15/6, Đảng bộ Ban quản lý Khu kinh tế (BQL KKT) Hải Phòng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ BQL KKT Hải Phòng phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đạt được những thành tựu toàn diện và nổi bật trên các lĩnh vực, hoàn thành và hoàn thành vượt mức 13/13 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra.

KKT Hải Phòng tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu, động lực tăng trưởng quan trọng của thành phố. Công tác thu hút đầu tư đạt được những kết quả ấn tượng, vượt xa mức kế hoạch đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025. Cụ thể, thu hút 18,6 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) cấp mới và điều chỉnh tăng thêm, đạt 186% so với chỉ tiêu Nghị quyết, bằng 206% so với nhiệm kỳ 2015-2020. Vốn đầu tư trong nước (DDI) cũng có sự tăng trưởng mạnh mẽ, dự kiến đạt 481.915 tỷ đồng, bằng 449% so với nhiệm kỳ 2015-2020, chiếm 68% tổng vốn DDI của toàn thành phố.

Ông Lê Tiến Châu - Bí thư Thành ủy Hải Phòng phát biểu tại đại hội

Thành phố có 8 khu công nghiệp mới với tổng diện tích khoảng 2.928,75 ha được phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư; báo cáo và được chấp thuận chủ trương thành lập 1 khu kinh tế ven biển phía nam Hải Phòng với diện tích 20.000 ha với hạt nhân là khu thương mại tự do thế hệ mới, được xác định là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của thành phố trong giai đoạn tới.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong Đảng bộ có những bước tiến vượt bậc, khẳng định và nâng cao vai trò lãnh đạo trong môi trường kinh tế đặc thù.

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ BQL KKT Hải Phòng đề ra 10 chỉ tiêu chủ yếu về thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và 9 chỉ tiêu chủ yếu về thực hiện công tác xây dựng Đảng. Cụ thể, phát triển thêm 10-20 khu công nghiệp mới theo mô hình khu công nghiệp sinh thái; đồng thời chuyển dịch các khu công nghiệp hiện hữu sang mô hình khu công nghiệp sinh thái; xây dựng 5 khu công nghiệp thông minh, quản lý bằng khoa học công nghệ, chuyển đổi số. Thu hút FDI trong các khu công nghiệp, khu kinh tế trong cả nhiệm kỳ đạt 15-20 tỷ USD. Phấn đấu tỷ lệ lấp đầy bình quân các khu công nghiệp luôn ở mức trên 60%.

Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ

Tại đại hội, ông Lê Tiến Châu - Bí thư Thành uỷ Hải Phòng khẳng định BQL KKT Hải Phòng có vai trò là đầu tàu trong tham mưu, hoạch định chiến lược và triển khai nhiệm vụ phát triển công nghiệp, là động lực tăng trưởng quan trọng nhất của thành phố trong những năm qua.

Thành phố đang đứng trước một giai đoạn phát triển mới với những vận hội và thời cơ to lớn, nhưng cũng đan xen không ít thách thức. Khát vọng đưa Hải Phòng trở thành thành phố công nghiệp phát triển hiện đại, văn minh, bền vững theo tinh thần Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị đòi hỏi phải có tư duy mới, cách làm mới và quyết tâm chính trị cao hơn nữa.

Nhân dịp này, BQL KKT Hải Phòng vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước của TP. Hải Phòng.

Minh Phong