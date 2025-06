Theo Nghị quyết về việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025 vừa được Quốc hội thông qua, thành phố Hải Phòng mới được hình thành trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thành phố Hải Phòng và tỉnh Hải Dương. Trung tâm chính trị - hành chính mới đặt tại khu đô thị mới Bắc Sông Cấm, TP Hải Phòng.

Sau khi sắp xếp, thành phố Hải Phòng mới có diện tích tự nhiên là 3.194,72km2, quy mô dân số 4.664.124 người, có 114 đơn vị hành chính cấp xã phường và 2 đặc khu. Hải Phòng giáp với 3 tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên, Quảng Ninh và Biển Đông.

Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương tổ chức hội nghị để thông qua phương án nhân sự của TP Hải Phòng sau khi hợp nhất. Ảnh: Báo Hải Dương

Chiều qua, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương đã thông qua phương án nhân sự của TP Hải Phòng sau khi hợp nhất.

Theo định hướng của Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương sẽ tham mưu, thẩm định trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét chỉ định nhân sự bí thư tỉnh ủy, còn nhân sự chủ tịch tỉnh sẽ do Thủ tướng chỉ định.

Hiện Ban Tổ chức Trung ương tích cực, khẩn trương phối hợp với các cơ quan có liên quan, các tỉnh ủy, thành ủy thuộc diện hợp nhất, sáp nhập hoàn thiện phương án nhân sự cấp ủy cấp tỉnh và dự kiến báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, quyết định trước ngày 15/6 và sẽ công bố vào ngày 30/6.

Trong 4 nhân sự lãnh đạo chủ chốt hiện nay của 2 địa phương này, có 3 lãnh đạo là cán bộ từ Trung ương điều động về, 1 người trưởng thành tại địa phương.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu, sinh năm 1969, quê quán tại huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Ông Châu tốt nghiệp Trường Đại học Luật TPHCM, có học hàm tiến sĩ Luật và hiện là ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, đại biểu Quốc hội khóa 15.

Ông Lê Tiến Châu

Ông trưởng thành từ giảng viên Trường Đại học Luật TPHCM và từng giữ các chức vụ như: Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tư pháp kiêm Hiệu trưởng Trường Trung cấp Luật Vị Thanh; Hiệu trưởng Đại học Luật Hà Nội; Thứ trưởng Bộ Tư pháp; Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang.

Tháng 6/2021, ông Châu được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định giữ chức Phó bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam và giới thiệu hiệp thương làm Phó chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024.

Đến tháng 1/2023, ông được Bộ Chính trị phân công ông làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng.

Ông Châu là cán bộ được đào tạo cơ bản, đã qua nhiều vị trí công tác và ở cương vị nào ông cũng luôn nỗ lực không ngừng, đóng góp tích cực cho địa phương, cơ quan, đơn vị.

Khi nhậm chức Bí thư Hải Phòng, ông cam kết nỗ lực hết mình, tập trung nghiên cứu, khiêm tốn học hỏi, sâu sát cơ sở; trọng dân, gần dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; hết lòng, hết sức vì sự phát triển của thành phố Hải Phòng.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng sinh năm 1964, quê quán tại xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng. Ông có trình độ thạc sĩ; kỹ sư Nông học - ngành trồng trọt.

Ông từng giữ các chức vụ: Phó giám đốc Sở NN-PTNT Hải Phòng; Chủ tịch huyện, rồi Bí thư Huyện ủy Tiên Lãng; Phó bí thư Thành ủy Hải Phòng.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng

Từ tháng 6/2016, ông Nguyễn Văn Tùng giữ chức Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cho đến nay.

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng sinh năm 1973, quê quán tỉnh Vĩnh Phúc, trình độ tiến sĩ và hiện là ủy viên Trung ương Đảng khóa 13.

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng

Trước khi được điều động về địa phương, ông Thắng từng giữ nhiều chức vụ quan trọn ở Trung ương: Phó cục trưởng rồi Cục trưởng Cục Quản lý công sản thuộc Bộ Tài chính; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tháng 10/2022, Bộ Chính trị điều động, chỉ định ông về làm Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương.

Khi nhậm chức, ông Thắng cam kết sẽ nỗ lực vượt bậc, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, vượt qua khó khăn, thử thách, tận tâm, tận lực, hết lòng vì sự phát triển của tỉnh Hải Dương.

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Lê Ngọc Châu sinh năm 1972, quê quán xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội. Ông Châu có học vị tiến sĩ Luật, hàm Thiếu tướng.

Ông trưởng thành từ lực lượng công an và trải qua nhiều vị trí quan trọng như: Phó tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động - Bộ Công an, Giám đốc Công an TP Hải Phòng, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động.

Thiếu tướng Lê Ngọc Châu

Tháng 8/2024, Ban Bí thư Trung ương Đảng điều động, chỉ định ông tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Hải Dương.

Tháng 9/2024, ông Châu được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương và giữ chức vụ này đến nay.

Trong thời gian làm Giám đốc Công an TP Hải Phòng và tỉnh Hải Dương, ông Châu đã có nhiều chiến tích trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm.

Khi nhậm chức Chủ tịch tỉnh Hải Dương, ông Châu khẳng định sẽ luôn khiêm tốn học hỏi, tận tụy với công việc, phát huy tâm sức, trí tuệ, quyết tâm cùng với các thành viên trong Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh để hoàn thành các mục tiêu đề ra.