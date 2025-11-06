Nhiều cư dân tại chung cư Miếu Nổi 18 tầng (phường Gia Định, TPHCM) phản ánh tình trạng cơ sở hạ tầng, thiết bị phòng cháy, chữa cháy (PCCC) hư hỏng nhưng không được khắc phục, sửa chữa. Ban quản trị lại giữ tiền, không chi cho Ban quản lý triển khai sửa chữa.

Tại cuộc họp báo kinh tế - xã hội chiều 6/11, UBND phường Gia Định (TPHCM) cho biết, chung cư Miếu Nổi 18 tầng được hoàn thành và đưa vào sử dụng từ năm 2000, với tổng số 577 căn hộ. Chung cư thuộc diện không có quỹ bảo trì.

Qua rà soát, đơn vị chức năng đánh giá, nhiều hạng mục thuộc phần sở hữu chung của chung cư đã xuống cấp, cần có nguồn kinh phí để sửa chữa, bảo trì (kinh phí do cư dân đóng góp, thông qua Hội nghị nhà chung cư quyết định); thang máy, hệ thống thoát nước, xử lý nước thải, tường bao quanh chung cư bị bong tróc, rơi rụng...

Tuy nhiên, Ban quản trị vẫn chưa xây dựng kế hoạch bảo trì để trình Hội nghị nhà chung cư xem xét.

Chung cư Miếu Nổi 18 tầng đang xuống cấp. Ảnh: Đ.Đ

UBND phường Gia Định đã có văn bản gửi Ban quản trị chung cư Miếu Nổi đề nghị khẩn trương tổ chức Hội nghị nhà chung cư để giải quyết các tồn tại, vướng mắc của chung cư, trong đó có nội dung về kế hoạch bảo trì nhà chung cư.

Bên cạnh đó, đơn vị đảm bảo công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ của công an thành phố cùng UBND phường Gia Định cũng đã kiểm tra tại chung cư Miếu Nổi và kiến nghị tăng cường công tác tự kiểm tra PCCC tại chỗ; quản lý chặt nguồn lửa, nguồn nhiệt nhằm phòng ngừa sự cố cháy nổ.

Trước đó, ngày 5/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố các bị can Phạm Phương (54 tuổi, cựu Trưởng Ban quản trị chung cư Miếu Nổi) và Đinh Việt Cường (51 tuổi, cựu Phó Ban quản trị) về tội Tham ô tài sản và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Liên quan đến vụ án, bà Nguyễn Thị Đào (58 tuổi, cựu Phó Ban quản trị) và ông Tôn Ngọc Bạch (71 tuổi, cựu thành viên Ban quản trị) bị đề nghị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ngoài ra, ông Phan Dương Đại (45 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Thang máy Điện Đại Tiến, Công ty sản xuất xuất nhập khẩu Đại Tiến) cùng 2 người khác cũng bị đề nghị truy tố về tội Tham ô tài sản.

Tổng cộng, nhóm bị can bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 960 triệu đồng tiền của cư dân chung cư Miếu Nổi.