Thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM cho biết, cơ quan này đang tiến hành xác minh dấu hiệu vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế xảy ra tại cụm chung cư Opal Boulevard, phường Dĩ An.

Cụm chung cư này do Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An (thuộc Đất Xanh Group) làm chủ đầu tư, gồm 4 tòa nhà với gần 1.500 căn hộ, đã bàn giao cho người mua từ giữa năm 2021.

Để phục vụ công tác điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế đề nghị Ban quản trị cụm chung cư cung cấp các thông tin như: thống kê chi tiết số tiền phí bảo trì cư dân đã nộp cho Công ty Hà An; phiếu thu, chứng từ nộp phí cùng các tài liệu liên quan đến việc chủ đầu tư chưa bàn giao khoản phí này.

Cư dân căng băng rôn yêu cầu Công ty Hà An bàn giao phí bảo trì được treo trước cụm chung cư Opal Boulevard. Ảnh: Anh Phương

Phí bảo trì là vấn đề tranh chấp gay gắt giữa cư dân cụm chung cư Opal Boulevard và Công ty Hà An trong nhiều năm qua, với tổng số tiền ước tính khoảng 73 tỷ đồng.

Một thành viên Ban quản trị cụm chung cư cho biết, trước khi Ban quản trị được thành lập, Công ty Hà An đã sử dụng khoản phí bảo trì để phục vụ công tác quản lý, vận hành chung cư. Tuy nhiên, khi Ban quản trị đi vào hoạt động, chủ đầu tư lại chây ì, không công khai báo cáo tài chính và chưa chuyển giao đầy đủ khoản tiền này, khiến cư dân bức xúc.

Theo đại diện Ban quản trị, đến nay Công ty Hà An mới chỉ chuyển khoảng 6 tỷ đồng phí bảo trì vào tài khoản của Ban quản trị. Việc chủ đầu tư chậm trễ bàn giao phần còn lại khiến Ban quản trị gặp nhiều khó khăn, bị động trong công tác vận hành và quản lý.

Công ty Hà An là công ty con của Đất Xanh Group. Tại TPHCM, ngoài Opal Boulevard, doanh nghiệp còn là chủ đầu tư dự án Opal Skyline (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương cũ), công trình từng bị cơ quan chức năng xử phạt vì đưa vào sử dụng khi chưa nghiệm thu. Tại Đồng Nai, công ty này đang triển khai dự án Gem Sky World quy mô hơn 92 ha.