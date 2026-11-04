Lợi dụng nhiệm vụ quản lý tài chính được giao, Trưởng ban quản trị chung cư tại TPHCM đã chiếm đoạt hơn 26 tỷ đồng của cư dân, sử dụng một phần tiền để mua bất động sản, trả nợ và thực hiện các giao dịch cá nhân.

Thủ đoạn rút ruột gần 27 tỷ đồng của Ban quản trị chung cư

Theo hồ sơ vụ án, chung cư G. tọa lạc tại phường Đức Nhuận, TPHCM, Ban quản trị chung cư được chính quyền địa phương công nhận vào năm 2021. Từ khi thành lập đến nay, Ban quản trị đã trải qua hai nhiệm kỳ. Trong nhiệm kỳ 2019-2022, ông N. giữ chức Trưởng ban, bà L. là Phó Trưởng ban.

Theo quy chế hoạt động, Ban quản trị đại diện cư dân quản lý các công việc chung của tòa nhà, từ bảo trì, vệ sinh, bảo vệ đến sửa chữa và các hoạt động liên quan. Nguồn tài chính do Ban quản trị quản lý gồm quỹ vận hành và phí bảo trì. Trong đó, quỹ bảo trì được hình thành từ khoản đóng góp 2% giá trị căn hộ của cư dân.

Cuối năm 2021, Ban quản trị thống nhất gửi tiết kiệm khoảng 46 tỷ đồng tại nhiều ngân hàng để lấy lãi phục vụ hoạt động chung. Việc quản lý số tiền này được giao cho một số thành viên chủ chốt, trong đó có ông N. và bà L.

Lợi dụng quyền được giao quản lý tài chính, Trưởng ban quản trị chung cư đã chiếm đoạt hơn 26 tỷ đồng. Ảnh minh họa: Hoàng Hà

Lợi dụng nhiệm vụ được giao, ông N. đã sử dụng quyền truy cập Internet Banking và thông tin giao dịch của Ban quản trị để thực hiện các giao dịch chuyển tiền trái quy định.

Cụ thể, trong năm 2022 và 2023, ông N. nhiều lần chuyển tiền từ các khoản tiền gửi tiết kiệm của Ban quản trị tại các ngân hàng.

Đáng chú ý, ngày 28/12/2022, ông N. chuyển 22,67 tỷ đồng từ các tài khoản tiền gửi của Ban quản trị sang nhiều tài khoản khác nhau. Trong đó, một số khoản được chuyển vào tài khoản cá nhân của ông N., sau đó tiếp tục luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng.

Ngoài khoản tiền trên, ông N. còn chiếm đoạt 4 tỷ đồng từ các tài khoản tiền gửi tiết kiệm của Ban quản trị tại hai ngân hàng. Tổng số tiền ông N. chiếm đoạt được xác định là 26,67 tỷ đồng.

Dùng tiền tham ô mua nhà đất, trả nợ

Sau khi chiếm đoạt tiền, ông N. tiếp tục chuyển khoản, rút tiền mặt và sử dụng vào các mục đích cá nhân

Cụ thể, ông N. sử dụng một phần tiền chiếm đoạt được để mua nhà đất, trả nợ, chuyển tiền cho người quen và thực hiện các giao dịch tài chính khác. Trong đó, có những khoản tiền được chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc.

Ngoài hành vi chiếm đoạt tài sản, cơ quan điều tra còn xác định ông N. thực hiện hành vi rửa tiền thông qua các giao dịch tài chính tiếp theo. Tổng số tiền liên quan đến hành vi này được xác định là hơn 7,73 tỷ đồng, bao gồm các khoản sử dụng để thanh toán, chuyển nhượng tài sản và giao dịch với người khác.

Đối với bà L., bị cáo khai được ông N. nhờ hỗ trợ thực hiện các giao dịch chuyển tiền. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử sơ thẩm xác định bà L. đã tham gia quản lý, kiểm soát tài khoản và thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến hoạt động tài chính của Ban quản trị, qua đó tạo điều kiện để ông N. chiếm đoạt tài sản.

Tại phiên tòa sơ thẩm, Hội đồng xét xử TAND TPHCM nhận định ông N. giữ vai trò chính, trực tiếp thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền của Ban quản trị chung cư. Bị cáo đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để thực hiện các giao dịch chuyển tiền trái quy định, gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản được giao quản lý.

Đối với bà L., dù không trực tiếp chiếm đoạt toàn bộ số tiền nhưng bị cáo đã tham gia vào quá trình thực hiện các giao dịch, giúp sức cho ông N. thực hiện hành vi phạm tội.

Về tình tiết giảm nhẹ, tòa ghi nhận ông N. đã hoàn trả cho Ban quản trị chung cư 22,79 tỷ đồng. Bà L. được tòa xem xét các tình tiết giảm nhẹ, trong đó có thái độ khai báo và hợp tác trong quá trình giải quyết vụ án.

Kết thúc phiên tòa, TAND TPHCM tuyên phạt ông N. tổng cộng 18 năm tù về hai tội “Tham ô tài sản” và “Rửa tiền”; bà L. bị phạt 10 năm tù về tội “Tham ô tài sản”.

Về trách nhiệm dân sự, tòa buộc ông N. và bà L. liên đới bồi thường cho Ban quản trị chung cư G. hơn 4,37 tỷ đồng. Đồng thời, tiếp tục duy trì lệnh ngăn chặn giao dịch đối với ba thửa đất tại TP Đồng Nai và một số bất động sản tại TPHCM thuộc sở hữu của ông N. nhằm bảo đảm thi hành án.

(Tham khảo Bản án số 701/2026/HS-ST ngày 25/9/2026 của TPHCM)



