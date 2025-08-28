Gia đình cho biết, vài ngày trước bé có chơi, nghịch cát. Khi về nhà, trẻ bị sứt nhẹ kẽ ngón tay. Vết sứt nhỏ ở kẽ ngón tay tưởng chừng vô hại nhưng chỉ vài ngày sau, lòng bàn tay bé xuất hiện những đường ngoằn ngoèo lạ.

Đưa con đi khám ở Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ), sau khi làm xét nghiệm theo chỉ định, gia đình bất ngờ khi biết "thủ phạm" khiến bàn tay bé xuất hiện "đường lạ" là do ấu trùng sán máng xâm nhập.

Bàn tay bé trai có những đường ngoằn ngoèo. Ảnh: BVCC

Ấu trùng sán máng sống trong nước ngọt ô nhiễm có thể xâm nhập trực tiếp qua da khi trẻ tắm, nghịch cát ướt hoặc tiếp xúc với nguồn nước bẩn. Sau khi xâm nhập, sán trưởng thành sống trong mạch máu, đẻ trứng gây tổn thương mô, viêm và phản ứng miễn dịch. Ở trẻ, gan, lách, ruột và bàng quang thường bị ảnh hưởng.

Triệu chứng của bệnh ở giai đoạn cấp tính là sốt, nổi mẩn, ngứa, đau bụng, tiêu chảy, ho. Khi tiến triển sang giai đoạn mạn tính, người bệnh có gan to, lách to, thiếu máu, chậm phát triển, rối loạn tiêu hóa, đôi khi có máu trong nước tiểu hoặc phân (tùy loài sán).

Đặc biệt, triệu chứng bệnh thường âm thầm, dễ bị nhầm với các bệnh tiêu hóa khác.

Để phòng ngừa, bác sĩ khuyến cáo các gia đình tuyệt đối không cho trẻ tắm, nghịch nước ngọt tùy tiện, nhất là ở kênh rạch, ao hồ bẩn; Giữ gìn vệ sinh nguồn nước, môi trường sống. Trẻ sống ở vùng có nguy cơ cũng cần được tẩy giun, tẩy sán định kỳ.