Theo Lailluminator, hai nạn nhân gần đây ăn hàu tại hai nhà hàng khác nhau - một ở bang Louisiana và một ở bang Florida. Hiện chưa có thông tin về địa điểm chính xác nơi họ dùng bữa.

Ngoài hai trường hợp trên, dữ liệu y tế cho thấy từ đầu năm đến nay có 22 cư dân bang Louisiana phải nhập viện vì nhiễm vibrio vulnificus, trong đó 4 người tử vong.

Vibrio vulnificus là loại vi khuẩn phát triển mạnh trong nước lợ ấm, phổ biến vào mùa hè. Người có vết thương hở khi tiếp xúc nước lợ hoặc ăn hàu sống từ vùng này có nguy cơ cao bị nhiễm.

Loại vi khuẩn trên còn được gọi là “ăn thịt người” vì gây tổn thương nghiêm trọng. Người nhiễm khuẩn có thể buồn nôn, nôn, ớn lạnh còn khi vi khuẩn xâm nhập qua vết thương, bệnh nhân có thể bị sưng đỏ nghiêm trọng, thậm chí phải cắt bỏ chi để giữ mạng sống. “Nếu dùng bút khoanh mép vùng đỏ, quay lại sau một hoặc hai giờ sẽ thấy tổn thương lan rộng đáng kể”, ông Paul Gulig, Giáo sư vi sinh Đại học Florida, cho biết.

Hàu sống là món ăn yêu thích của nhiều người nhưng cũng tiềm ẩn không ít nguy cơ gây hại. Ảnh minh họa: Ban Mai

Theo ngành y tế Louisiana, những người mắc bệnh về dạ dày, gan, hệ miễn dịch yếu hoặc phụ nữ mang thai dễ gặp biến chứng nặng. Năm nay, nguyên nhân chủ yếu do vết thương hở: 18 trong số 22 ca nhập viện sau khi tiếp xúc trực tiếp với nước lợ.

Trung bình, bang Louisiana chỉ ghi nhận khoảng 7 ca nhiễm và 1 ca tử vong mỗi năm kể từ năm 2015, nhưng năm nay số ca tăng đột biến. “Xu hướng trong nhiều thập kỷ qua cho thấy số ca nhiễm tăng đều và chưa có dấu hiệu giảm”, Tiến sĩ Salvador Almagro-Moreno, chuyên gia về vi khuẩn tại Bệnh viện Nhi St. Jude, nhận định.

Các yếu tố như nhiệt độ vùng vịnh tăng, nước mặn xâm nhập hoặc nhiều người bơi và ăn hàu hơn có thể góp phần làm gia tăng số ca bệnh. Giới chức y tế khuyến cáo người có vấn đề sức khỏe nên tránh ăn hải sản sống để hạn chế nguy cơ nhiễm khuẩn.

Cách ăn hàu an toàn để bảo vệ sức khỏe

Hàu rất ngon, nhưng ăn sống có thể tiềm ẩn rủi ro nếu không xử lý đúng cách. Để bảo vệ bản thân, bạn nên:

- Mua hàu ở nguồn uy tín, kiểm tra độ tươi. Loại bỏ hàu có vỏ nứt hoặc mùi khó chịu.

- Tránh ăn hàu sống nếu mắc bệnh gan, tiểu đường, hệ miễn dịch yếu hoặc đang mang thai. Những tình trạng này làm tăng nguy cơ bệnh nặng.

- Giữ vệ sinh: Rửa tay, dụng cụ và bề mặt sau khi xử lý hàu sống để tránh lây nhiễm chéo.

- Nấu chín kỹ để tiêu diệt vi khuẩn nguy hiểm như vibrio vulnificus, loài phát triển trong nước lợ ấm.

- Bảo quản lạnh trước khi nấu hoặc ăn. Không để hàu ở nhiệt độ phòng lâu.

- Theo dõi dấu hiệu nguy hiểm: Buồn nôn, nôn, ớn lạnh, sưng đỏ cần đi khám ngay.