Tuổi năm nay đã quá "cửu tuần đại thọ" nên hay quên, nhưng cũng có việc mà ông Tư Cang nói rằng "hơn 5 chục năm và chắc cho đến cuối đời, tôi không thể nào quên". Chuyện xảy ra ngày 18/5/1968 là một trong số đó. Người cán bộ lão thành xúc động nhớ lại: "Đó là khoảng 3h chiều, tại nền lò gạch cũ của ông Xã Bàng, ấp 1, xã Phước Vân, huyện Cần Đước. Tôi ngồi dưới gốc cây mắm, kê gối viết báo cáo về cuộc hành quân an toàn suốt đêm hôm trước của đơn vị (một bộ phận của Ban Công vận T4) từ Cần Giuộc về đây. Đồng chí Út Đức - Tiểu đội trưởng bảo vệ - ngồi bên công sự cách tôi độ 10m, chờ tôi viết xong để mang thư đến cho anh Sáu Khiêm đang ở xã Bình Đức gần Bến Lức. Khi chỉ còn 3, 4 dòng nữa là xong thì tôi nghe có tiếng máy bay. Út Đức đứng bên công sự theo dõi, báo: "Hai chiếc phản lực 'con ma' quần lại chú Tư ơi!". Tôi vừa cố viết vừa trả lời: "Chú ý nghe coi có máy bay trinh sát không?". Út Đức tiếp: "Có tiếng 'đầm già'". "Thì nó cũng quần 2-3 vòng rồi mới bắn pháo điểm chứ'" - tôi vừa nói xong thì Út Đức la lên "Nó chúi về phía mình". "Xịt, xịt, đùng" - một cột khói mịt mù bao trùm chỗ tôi ngồi. Mắt mũi cay xè, tôi quáng quàng nhét giấy bút vào xắc-cốt, bò lại phía công sự. Giữa giây phút hiểm nguy đó, Út Đức từ chỗ công sự lao lại ôm xốc tôi chạy nhanh, thả tôi xuống miệng công sự trong tiếng rú điếc tai của 2 chiếc phản lực đang lao xuống thả bom. Tôi lật đật chui vào trong để Út Đức nhảy xuống tránh bom. Nhưng không kịp rồi, khi hai chân cậu ấy còn 'cưỡi bò' trên lưng tôi thì bom bi đã nổ ran trên miệng hầm. Út Đức 'ới' lên một tiếng chới với rồi quỵ ngang bên thành công sự. Tôi cố kéo cậu vào trong, ôm chầm lấy. Đầu Út Đức bị rỉ máu do trúng đạn bom bi. Thân thể cậu ấy từ từ lạnh, đôi mắt khép lại. Tôi kêu cứu thất thanh trong tiếng rú của phản lực, tiếng nổ liên hồi của bom bi. Sau hơn nửa giờ, đám 'con ma', 'thần sấm' trút hết thứ bom bi giết người dã man ấy rồi biến mất. Từ các công sự, anh chị em hối hả chạy đến phụ nhau đưa Út Đức lên, phụ lo tắm rửa, tẩm liệm và mai táng. Quan tài là tấm tăng nilon ngày đêm che bớt nắng mưa của Út Đức. Huyệt chôn chính là công sự mà tôi và cậu ấy vừa sử dụng. Trong khi anh em lo việc chôn cất, tôi chỉ ngồi khóc. Tôi khóc vì thương, vì kính trọng hành động xả thân cứu tôi của Út Đức. Tôi cũng khóc vì hối hận do thiếu cảnh giác, thiếu nhanh nhẹn dẫn đến việc hy sinh của người đồng đội trẻ tuổi"...