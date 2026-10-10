Bản tin chiều 10/10: Thanh niên tử vong khi chạy vỏ lãi tốc độ cao, giải đua ở Cần Thơ bị hủy; 18 người nhập viện nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì; Nga nói cuộc gọi Trump - Putin diễn ra tích cực, 'không ai muốn cúp máy trước'