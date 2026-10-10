Bản tin sáng 10/10: Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc mưa to cục bộ; Cấm thu tiền đối với hoạt động giáo dục tăng cường: Các trường nói gì?; Mỹ đình chỉ trừng phạt hoạt động buôn bán nhiên liệu của Nga