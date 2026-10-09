Bản tin cuối ngày 9/10: Làm rõ lai lịch 3.000 người liên quan đường dây đánh bạc, rửa tiền hơn 750 tỷ đồng; Ảrập Xêút nói nhóm thân Iran 'bị quét sạch' khỏi eo biển Bab el-Mandeb; Kroos theo học HLV chờ thay Mourinho dẫn Real Madrid