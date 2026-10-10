Bản tin trưa 10/10: Thuyền trưởng Quảng Trị kể 8 giờ bơi giữa biển giành sự sống; Triều Tiên bác bỏ đề nghị hỗ trợ y tế của Hàn Quốc; Tổng thống Ukraine chỉ trích gay gắt quyết định của ông Trump