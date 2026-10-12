Bản tin chiều 12/10: Vợ chồng tử vong bất thường trong nhà ở Phú Thọ; 'Lô hàng bí mật' của Ukraine gây náo động nước thành viên EU; Lãnh tụ Tehran nói các cuộc tấn công của Mỹ không làm suy yếu an ninh Iran