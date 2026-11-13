Bản tin chiều 13/11: Hiện trường tan hoang vụ nổ làm sập nhà ở TPHCM, tìm người nghi mắc kẹt; Ông Trump tự tin đánh bại ông Obama nếu tái tranh cử tổng thống; Pochettino đồng ý dẫn dắt MU, ra mắt đại chiến với Liverpool