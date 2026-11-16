Bản tin chiều 16/11: Cảnh sát giải cứu 9 người bị mắc kẹt trong thang máy ở TPHCM; Ukraine tấn công cây cầu huyết mạch ở Crưm; Israel điều tra Văn phòng Thủ tướng Netanyahu vì nghi vấn giả gian lận bầu cử