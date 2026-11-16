Bản tin trưa 16/11: Xác định tài xế ô tô tông văng cô gái đi xe máy rồi bỏ chạy; Iran tập kích căn cứ quân sự Mỹ tại Bahrain bằng UAV; NATO hủy hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo năm 2027