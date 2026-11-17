Bản tin chiều 17/11: Tài xế dùng bằng lái ô tô hết hạn, gây tai nạn khiến bé trai 12 tuổi tử vong; Thanh niên nghi 'ngáo đá' cầm hung khí tấn công chiến sĩ công an; Tình báo Mỹ tố Iran lên kế hoạch kích nổ 'bom bẩn' ở Washington