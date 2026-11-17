Bản tin sáng 17/11: Miền Bắc nắng ấm, sắp đón không khí lạnh mạnh; Giáo sư chỉ rõ 5 nguyên nhân khiến căn bệnh ung thư liên tục tăng; Ông Trump ủng hộ cựu CEO Nvidia; Nga nói về vụ tấn công cầu Crưm, chỉ trích Ukraine vì tiết lộ đề xuất của Mỹ