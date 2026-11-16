Bản tin cuối ngày 16/11: Nhảy xuống hồ cứu em trai bị trượt chân, người anh tử vong; Xe máy bị cuốn vào gầm ô tô tải ở Hà Nội, 1 người tử vong tại chỗ; Trung Quốc nêu kỳ vọng cho cuộc gặp Tập Cận Bình - Trump - Putin