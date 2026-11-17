Bản tin trưa 17/11: Nvidia dập tắt hy vọng Jensen Huang trở lại làm CEO; Xử phạt một phụ nữ lên mạng 'báo chốt’ CSGT bằng tiếng Mường; Nga công bố tâm điểm chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Putin