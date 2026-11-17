Bản tin cuối ngày 17/11: Thanh niên nghi 'ngáo đá' cầm hung khí tấn công chiến sĩ công an; Danh tính nghi phạm sát hại nữ chủ quán cà phê ở Vĩnh Long; Ông Trump nói lãnh đạo Triều Tiên muốn đến Trung Quốc dự họp