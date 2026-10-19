Bản tin chiều 19/10: Công an xác minh vụ nghi rò rỉ hóa chất khiến 40 người nhập viện ở Hà Nội; Tổng thống Nga đề xuất hội đàm 3 bên với lãnh đạo Trung Quốc, Mỹ; Bộ trưởng Nội vụ Pháp thừa nhận cảnh sát 'mất kiểm soát' khi biểu tình diễn ra