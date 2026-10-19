Bản tin trưa 19/10: 8 ô tô đỗ trước một chung cư bị đập vỡ kính; Lộ danh tính đối tượng đổ trộm 300 tấn xỉ nhôm ở Quảng Ninh; Châu Âu 'điêu đứng' vì các cuộc biểu tình bạo lực