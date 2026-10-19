Bản tin sáng 19/10: Sau tiếng nổ, dãy nhà trọ tự phát ở Hà Nội bùng cháy dữ dội; 6 người phụ nữ tạo dáng trên đèo Hải Vân và loạt vụ chụp ảnh tai tiếng trên mạng xã hội; Tổng thống Macron nói tình trạng bạo loạn ở Pháp là 'đặc biệt nghiêm trọng'