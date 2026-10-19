Có một báu vật linh thiêng bị "phong ấn" suốt 365 ngày trong miếu cổ, nơi tuyệt đối không một ai được phép chạm tay vào. Và chỉ một lần duy nhất trong năm, vào đêm 30 Tết, người Giáy sẽ tiến hành một nghi lễ linh thiêng để "đánh thức" báu vật này.