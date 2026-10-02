Bản tin chiều 2/10: Ngồi trước cổng bến xe, người đàn ông bị ô tô bán tải tông trúng, tử vong; Hàn Quốc cảnh báo Ukraine vì không chịu xin lỗi vụ binh lính Triều Tiên; Malaysia làm căng FIFA vụ Indonesia được bù giờ quá 5 phút