Bản tin trưa 2/10: Cắt giảm thủ tục PCCC, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm; Tổng thống Putin khẳng định Nga sẽ sớm kiểm soát hoàn toàn Donbass; Iran chúc mừng Baghdad sau khi Mỹ rút quân khỏi Iraq