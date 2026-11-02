Bản tin chiều 2/11: Hai anh em ruột tử vong dưới hồ nước phía sau khu King Group Center ở Cần Thơ; Xác minh vụ 16 học sinh trường nghề ở Hà Nội đuổi đánh nhau; Binh sĩ Hàn Quốc tử vong tại chốt tiền tiêu gần biên giới Triều Tiên