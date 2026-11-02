Bản tin trưa 2/11: Xe ben tông ô tô tải dẫn tới tai nạn trên cầu Nhật Tân; Người đàn ông băng qua cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ bị ô tô tông tử vong; Ông Zelensky sẵn sàng gặp Tổng thống Nga Putin ở Thổ Nhĩ Kỳ