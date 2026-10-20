Bản tin chiều 20/10: Danh tính 3 nghi phạm đập vỡ kính 8 ô tô đỗ trước chung cư; Nhiều tài xế xe ôm công nghệ ở TPHCM vi phạm nồng độ cồn 'kịch khung'; Iran bắn hạ thêm UAV MQ-9 của Mỹ, cảnh báo tấn công cáp internet ngầm ở Hormuz