Bản tin sáng 20/10: Pháp mở rộng lệnh giới nghiêm ban đêm sau các cuộc biểu tình bạo lực; Kịch bản khí hậu mới: Việt Nam có thể hứng siêu bão như Yagi 7 năm/lần; Mắc cúm A có nên xông lá, cố đổ mồ hôi để nhanh khỏi bệnh?