Bản tin trưa 20/10: Ngã ra đường sau tai nạn, cô gái bị xe buýt cán tử vong; Mỹ và Ukraine tuyên bố trái ngược về vấn đề chia sẻ tình báo; Ông Trump khuyên Pháp đóng cửa biên giới, muốn đổi tên bang New Mexico