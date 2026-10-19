Bản tin cuối ngày 19/10: Làm rõ vụ bé gái 9 tháng tuổi tử vong bất thường ở bệnh viện; Gần 56.000 binh sĩ Nhật Bản và Mỹ tập trận quân sự quy mô lớn; Em gái ông Kim Jong Un nói tình hình biên giới liên Triều 'bất ổn'