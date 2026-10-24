Bản tin chiều 24/10: Ô tô tải tông xe container trên cao tốc, phụ xe tử vong; Dấu vết đáng ngờ tại hiện trường vụ ô tô bị cháy ở Huế; Ông Kim Jong Un yêu cầu Triều Tiên xây dựng 'quân đội mạnh nhất'