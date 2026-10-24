Bản tin sáng 24/10: Bắt được một trong 4 phạm nhân trốn Trại giam A2; PGS Nguyễn Lân Hiếu chia sẻ về đề xuất cho trẻ dưới 18 tuổi hiến mô, tạng; Nga và Ukraine ngừng bắn cục bộ nhờ nỗ lực của bà Melania Trump