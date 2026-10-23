Bản tin cuối ngày 23/10: Cháy lớn kho xốp, cột khói đen bốc cao hàng chục mét; Pháp triển khai 70.000 nhân viên an ninh trước thềm biểu tình toàn quốc; Tất cả sân bay ở Moscow đóng cửa do nguy cơ bị tấn công