Bản tin sáng 25/10: Miền Bắc nắng mạnh, chiều tối có thể mưa vài nơi; Cô dâu Nga xinh như búp bê gây sốt trong đám cưới ở Hà Nội; Asian Cup 2027 không bị hoãn, HLV Kim Sang Sik ngóng Xuân Son; Hàng trăm nghìn người biểu tình trên khắp nước Pháp