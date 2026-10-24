Bản tin cuối ngày 24/10: Trâu 'điên' húc 6 người bị thương ở Lâm Đồng; Nghi phạm khai nguyên nhân dùng dao cướp tiệm vàng ở TPHCM; Iran khẳng định không để tàu chiến Mỹ tiến vào Vùng Vịnh