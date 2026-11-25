Bản tin chiều 25/11: Tìm kiếm cô gái nhảy từ cầu Thăng Long xuống sông Hồng; Người đàn ông mặc đồ công an và chiếc biển số xanh lạ ở Phú Thọ; Đặc phái viên Mỹ 'góp ý' về cách đàm phán của Tổng thống Ukraine