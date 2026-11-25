Bản tin trưa 25/11: Nữ hành khách mang 3 khẩu súng, 17 viên đạn qua cửa khẩu; Tổng thống Belarus đề nghị hộ tống ông Zelensky tới gặp ông Putin; Ukraine bị tố phớt lờ yêu cầu của Tổng thống Mỹ Trump