Bản tin chiều 26/11: Người đàn ông la hét, cầm 2 cây dao chặn xe người đi đường; Nga và Ukraine sắp trao đổi tù nhân quy mô lớn nhất từ đầu xung đột; Cầu thủ MU muốn đào tẩu ngay khỏi Old Trafford